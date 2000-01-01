Pravila događaja

1 . Ovaj događaj je dostupan samo za korisnike koji su dovršili KYC potvrdu. Status svoje potvrde možete provjeriti ovdje

2 . Podobnost će se potvrditi nakon završetka događaja. Korisnici koji ne ispunjavaju uvjete lokacije neće se kvalificirati za nagrade.

3 . Za događaj se mogu prijaviti samo uplate izvršene bankovnim ili kreditnim karticama.

4 . MEXC platforma će detaljno pregledati sve korisnike. Svaka uporaba tehničkih metoda, kao što su skripte, botovi, ponovljene radnje ili automatizacija za registraciju računa ili aktivnosti, rezultirat će trenutnom diskvalifikacijom. Ovo pravilo vrijedi čak i ako se koriste neodgovarajuće metode samo u određenim fazama registracije ili sudjelovanja. Osim toga, korisnici koji sudjeluju u obmanjujućim SEO aktivnostima, posebno s ključnim riječima kao što su „MEXC Buy”, „MEXC Login”, „MEXC Official” ili „MEXC OTC”, također će biti diskvalificirani s događaja.

5 . Ova pravila stupaju na snagu . MEXC platforma zadržava pravo pregledati uvjete događaja i poduzeti potrebne radnje, uključujući radnje protiv korisnika i njihovih sredstava, u slučajevima zlonamjernog ponašanja ili zlouporabe platforme.

6 . Nagrade će biti dodijeljene unutar 7 radnih dana nakon završetka svakog ciklusa događaja i na temelju konačnog plasmana.

7 . Svi sudionici moraju se strogo pridržavati Uvjeta pružanja usluge tvrtke MEXC. MEXC platforma zadržava pravo diskvalificirati bilo kojeg korisnika koji se tijekom događaja bavi prijevarom ili zlouporabom, uključujući registraciju višestrukih računa ili bilo koje druge aktivnosti povezane s nezakonitim ili prijevarnim svrhama.

8 . MEXC platforma zadržava pravo konačnog tumačenja ovih uvjeta. Imaj na umu da ovi uvjeti mogu biti revidirani ili događaj može biti otkazan bez prethodne obavijesti. Budi u toku tako što ćeš redovito provjeravati ažuriranja ovih uvjeta i pojedinosti događaja.