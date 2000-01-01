Primite terminsku poziciju u vrijednosti jednakoj vašem depozitu nakon njegovog uspješnog polaganja
Kreditna/debitna kartica
Depozit u Fiat valuti
Bankovni prijenos
Iskoristite bonus za terminsko trgovanje i otvorite poziciju
Nakon dovršetka plaćanja, zatražite svoj bonus za terminsko trgovanje i otvorite poziciju. Možete odabrati trgovački par i smjer.
Pravila događaja
Pravila distribucije nagrada
• Prihvatljivi su samo depoziti u fiducijarnoj valuti izvršeni putem kreditne/debitne kartice, bankovnog prijenosa ili depozita u fiducijarnoj valuti. Plaćanja trećim stranama i interni prijenosi nisu podržani.
• Nagrade će biti konvertirane u USDT na temelju ekvivalentne vrijednosti USDT-a u trenutku ispunjenja narudžbe (ne u trenutku postavljanja narudžbe).
• Raspodjela nagrada završava: ()
• Za sudjelovanje u događaju, minimalni iznos narudžbe mora biti veći od 100 USDT-a.
• Kako bi se zatražila nagrada, mora biti ispunjen minimalni iznos narudžbe terminskog ugovora. Ako ovaj uvjet nije ispunjen, zahtjevi će biti neuspješni.
• Nakon što ga zatraže, korisnici dobivaju bonus u iznosu od 2% depozita (maks. 500 USDT), što će automatski otvoriti poziciju u načinu rada izolirane marže po tržišnoj cijeni u jednom od šest parova USDT-M terminskih ugovora.
• Korisnici s otvorenim pozicijama ili nalozima na čekanju u istom paru ne mogu podnijeti zahtjev. Prije podnošenja zahtjeva provjerite svoj novčanik s terminskim ugovorima.
Pravila za korištenje airdropa pozicije za terminsko trgovanje
1.Preuzmite airdrop pozicije za terminske ugovore na stranici događaja, a zatim idite na stranicu za terminsko trgovanje da biste ga odmah vidjeli.
2.Korisnici mogu dodati maržu na airdrop pozicije kako bi povećali potencijalni profit, postavili TP/SL naloge za nju ili zatvorili poziciju. Nakon zatvaranja, ako vaš airdrop pozicije generira profit, realizirani PNL bit će pripisan korisnikovom računu za terminsko trgovanje, dok će preostala marža od airdropa biti automatski opozvana. Ako airdrop pozicije pretrpi gubitak (bez dodavanja marže), maksimalni gubitak je ograničen na sam airdrop pozicije. Za više pojedinosti pogledajte službene smjernice./hr-HR/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Pravila potvrde
1. Korisnici moraju uplatiti polog vlastitom metodom plaćanja. Za uplate putem bankovnog prijenosa, provjerite je li referentni kôd ispravno unesen.
2. MEXC provodi rigorozne postupke provjere za sve korisnike. Bilo kakva upotreba tehničke manipulacije - uključujući, ali ne ograničavajući se na elektroničke skripte, botove, ponavljajuće operacije ili automatizirane registracije računa - dovest će do trenutne diskvalifikacije. Ova se politika strogo primjenjuje, čak i ako se takve metode koriste samo u određenim fazama registracije ili sudjelovanja. Nadalje, korisnici za koje se utvrdi da sudjeluju u obmanjujućim praksama SEO-a, posebno oni koji ciljaju ključne riječi kao što su "MEXC kupovina", "MEXC prijava", "MEXC službeno" ili "MEXC OTC", također će biti diskvalificirani s događaja.
3. MEXC zadržava pravo tumačenja konačnih uvjeta ovog događaja i poduzimanja odgovarajućih radnji protiv zlonamjernih aktivnosti ili zlouporabe platforme.
4. Svi korisnici koji sudjeluju moraju se strogo pridržavati uvjeta pružanja usluga MEXC platforme. MEXC zadržava pravo diskvalificirati korisnike koji sudjeluju u prijevarnim ili aktivnostima zlouporabe tijekom događaja, uključujući registraciju višestrukih računa ili sudjelovanje u bilo kakvim aktivnostima povezanim s nezakonitim ili prijevarnim svrhama.
5. MEXC zadržava pravo konačnog tumačenja ovih uvjeta. Imajte na umu da ovi uvjeti mogu biti revidirani ili da događaj može biti otkazan bez prethodne obavijesti. Korisnici se potiču da ostanu u tijeku s najnovijim uvjetima događaja.
6. Ovi će se uvjeti smatrati sastavnim dijelom MEXC-ovog Korisničkog ugovora i Politike o zaštiti privatnosti. U slučaju bilo kakvog sukoba, ovi uvjeti imaju prednost.