फ़िलहाल, प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से संबंधित कारणों से प्रोजेक्ट को इवेंट के ब्यौरे में समय पर शामिल नहीं किया जा सका है. कृपया प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पर ताज़े अपडेट पाने के लिए MEXC घोषणाओं पर नज़र रखें.

सेटलमेंट पूरा हो गया है. अगर आपने इस इवेंट में सफलतापूर्वक हिस्सा लिया है, तो अपने रिवॉर्ड हिस्ट्री पेज पर जाकर अपने रिवॉर्ड का विवरण देखें और अपने स्पॉट अकाउंट पर जाकर देखें कि क्या आपको एयरड्रॉप टोकन प्राप्त हुए हैं!

इवेंट समाप्त हो गया है

मेरी कमिट की गई मात्रा

2. MX कमिटमेंट का विवरण

मेरा अनुमानित कमिटमेंट गुणांक --

मेरी कुल पहले से मान्य मात्रा

1. MX कमिटमेंट से जुड़ी शर्तें

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B की रिवॉर्ड की गणना:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

A की रिवॉर्ड की गणना:

B 2 मान्य आमंत्रित व्यक्तियों के साथ 3,000 MX कमिट करता है, इसलिए उसका कमिटमेंट गुणांक 1.55 है.

A बिना किसी मान्य आमंत्रित व्यक्ति के 2,999 MX कमिट करता है, इसलिए उसका कमिटमेंट गुणांक 1 है.

उदाहरण: मान लीजिए कि किसी इवेंट में दो प्रतिभागी, A और B हैं.

अधिकMX टोकन कमिट करते हैं और जितने अधिक मान्य लोगों सफलतापूर्वक आमंत्रित करते हैं, आपका कमिटमेंट गुणांक उतना ही अधिक होगा और रिवॉर्ड्स में आपका हिस्सा उतना ही ज़्यादा होगा.

True Base Army (TBA)

प्रोजेक्ट की जानकारी

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

प्रोजेक्ट का विवरण

टोकन की कुल राशि 1,000,000,000 TBA टोकन का प्रकार BASE कुल एयरड्रॉप 26,315,790 TBA कॉन्ट्रैक्ट ऐड्रेस https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E वोटों की संख्या 5 MX - 100,000 MX

इवेंट के नियम

1. एक बार जब यूज़र इवेंट में प्रतिभागिता से जुड़ी शर्तों को पूरा कर लेते हैं, तो वे MX कमिट करके मुफ़्त एयरड्रॉप पा सकते हैं. 2. किकस्टार्टर इवेंट में भाग लेने से पहले यूज़र को कम से कम एक फ़्यूचर्स ट्रेड (ट्रेडिंग पेयर या राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं) पूरी करनी होगी. 3. सिस्टम मान्य आमंत्रित यूज़र्स की संख्या का एक स्नैपशॉट लेगा (30 दिनों तक मान्य) और अगले दिन लेवल को अपडेट कर देगा. यूज़र्स इवेंट पेज पर अपने अकाउंट लेवल गुणांक देख सकते हैं.

कमिटमेंट मैकेनिज़्म

यूज़र अपनी अधिकतम कमिट की जा सकने वाली मात्रा के आधार पर कमिट कर सकते हैं. रिवॉर्ड की गणना के लिए केवल सफल कमिटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और किसी भी MX को फ़्रीज़ नहीं किया जाएगा.

एयरड्रॉप रिवॉर्ड

एयरड्रॉप रिवॉर्ड = यूज़र की कमिट की गई मौजूदा मान्य मात्रा / सभी यूज़र की कमिट की गई कुल मान्य मात्रा * कुल प्राइज़ पूल. इवेंट समाप्त होने के बाद रिवॉर्ड यूज़र के स्पॉट अकाउंट में एयरड्रॉप कर दिए जाएँगे.

जोखिम का रिमाइंडर

1. कुछ प्रोजेक्ट में तकनीक, ऑपरेशन और अन्य पहलुओं के मामले में कुछ खराबियाँ हो सकती हैं. कृपया प्रोजेक्ट को पूरी तरह समझने के बाद सावधानी से उसमें हिस्सा लें.

2. आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए वोट दिया है उसके प्राइस में मार्केट की स्थितियों या अन्य मिलते-जुलते कारणों से काफ़ी उतार-चढ़ाव हो सकता है.

3. प्रोजेक्ट की अंतर्निहित तकनीक या MEXC प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े कारणों की वजह से आप प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस नहीं ले सकते हैं.

4. यदि कोई सिंगल यूज़र संचयी रूप से एक से ज़्यादा अकाउंट में 100,000 MX से अधिक का निवेश करता है, तो संबद्ध अकाउंट प्लेटफॉर्म के जोखिम नियंत्रण मैकेनिज़्म को ट्रिगर कर सकते हैं. कृपया सावधानी से आगे बढ़ें.