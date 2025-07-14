स्नैपशॉट का विवरण
- मेरे वास्तविक रिवॉर्डमेरे वास्तविक रिवॉर्ड-- TBA
- मेरे अनुमानित रिवॉर्डमेरे अनुमानित रिवॉर्ड-- TBA
- मेरी कमिट की गई मात्रामेरी कमिट की गई मात्रा-- MX
- मेरा मान्य कमिटमेंटमेरा मान्य कमिटमेंट-- MX
इवेंट समाप्त हो गया है
सेटलमेंट पूरा हो गया है. अगर आपने इस इवेंट में सफलतापूर्वक हिस्सा लिया है, तो अपने रिवॉर्ड हिस्ट्री पेज पर जाकर अपने रिवॉर्ड का विवरण देखें और अपने स्पॉट अकाउंट पर जाकर देखें कि क्या आपको एयरड्रॉप टोकन प्राप्त हुए हैं!
MX टियर मैकेनिज़्म
|इवेंट का लेवल
|लेवल अपग्रेड करने की शर्तें
|कमिटमेंट गुणांक
|V1
|5 ≤ MX होल्डिंग ≤ 100,000
|1
|V2
|1 मान्य व्यक्ति को आमंत्रित करें
|1.5
|V3
|2 मान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करें
|1.55
|V4
|3 मान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करें
|1.6
|V5
|4 मान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करें
|1.65
|V6
|5 मान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करें
|1.7
|V7
|6 मान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करें
|1.75
नियम का विवरण
अधिकMX टोकन कमिट करते हैं और जितने अधिक मान्य लोगों सफलतापूर्वक आमंत्रित करते हैं, आपका कमिटमेंट गुणांक उतना ही अधिक होगा और रिवॉर्ड्स में आपका हिस्सा उतना ही ज़्यादा होगा.
उदाहरण: मान लीजिए कि किसी इवेंट में दो प्रतिभागी, A और B हैं.
A बिना किसी मान्य आमंत्रित व्यक्ति के 2,999 MX कमिट करता है, इसलिए उसका कमिटमेंट गुणांक 1 है.
B 2 मान्य आमंत्रित व्यक्तियों के साथ 3,000 MX कमिट करता है, इसलिए उसका कमिटमेंट गुणांक 1.55 है.
A की रिवॉर्ड की गणना:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B की रिवॉर्ड की गणना:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
टोकन की कुल राशि
1,000,000,000 TBA
टोकन का प्रकार
BASE
कुल एयरड्रॉप
26,315,790 TBA
कॉन्ट्रैक्ट ऐड्रेस
https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E
वोटों की संख्या
5 MX - 100,000 MX
2. आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए वोट दिया है उसके प्राइस में मार्केट की स्थितियों या अन्य मिलते-जुलते कारणों से काफ़ी उतार-चढ़ाव हो सकता है.
3. प्रोजेक्ट की अंतर्निहित तकनीक या MEXC प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े कारणों की वजह से आप प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस नहीं ले सकते हैं.
4. यदि कोई सिंगल यूज़र संचयी रूप से एक से ज़्यादा अकाउंट में 100,000 MX से अधिक का निवेश करता है, तो संबद्ध अकाउंट प्लेटफॉर्म के जोखिम नियंत्रण मैकेनिज़्म को ट्रिगर कर सकते हैं. कृपया सावधानी से आगे बढ़ें.