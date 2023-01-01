MEXC पर USDE कमाएँ

USDE को होल्ड करें और हर दिन
5% तक का APR कमाएँ!

मौजूदा होल्डिंग
--
ब्याज प्राप्त होता है
--
फ़ायदे

अधिक रिटर्न

5% तक का APR कमाएँ, जो स्टेबलकॉइन पर मिलने वाले अधिकतम ब्याजों में से एक है

उपयोग करने में आसान

बस USDE को होल्ड करें और हर दिन ब्याज कमाना शुरू करें

सुरक्षित और फ़्लेक्सिबल

स्टेकिंग या लॉकिंग की ज़रूरत नहीं है. आपका फ़ंड हर समय उपलब्ध रहेगा.

केवल 3 चरणों में USDE को होल्ड करके ब्याज कमाएँ

1

MEXC अकाउंट के लिए साइन अप करें

MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर साइन अप करें और KYC वेरिफ़िकेशन पूरा करें.

2

USDE खरीदें या जमा करें

MEXC स्पॉट ट्रेडिंग पर मार्केट की सबसे कम फ़ीस का आनंद उठाएँ

3

USDE कमाएँ

USDE को होल्ड करें और हर दिन ब्याज कमाएँ.

Ethena USDe (USDE) क्या है?

Ethena के सिंथेटिक डॉलर, USDe का लक्ष्य सेंसरशिप से बचाने वाला, स्केलेबल और स्थिर क्रिप्टो-नेटिव समाधान प्रदान करना है. फ़िएट रिज़र्व पर निर्भर करने वाले पारंपरिक स्टेबलकॉइन के विपरीत USDe अपनी वैल्यू डेरिवेटिव मार्केट में डेल्टा-हेजिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए अमेरिकी डॉलर के लगभग बराबर बनाए रखता है. USDe को पूरी पारदर्शिता के साथ ब्लॉकचेन पर उसके समतुल्य ऐसेट का सपोर्ट रहता है और इसे पूरे DeFi इकोसिस्टम पर आसानी से जोड़ा जा सकता है.

इवेंट के नियम

प्रतिभागिता की शर्तें

इस इवेंट में भाग लेने के लिए, यूज़र्स के स्पॉट अकाउंट में उनके पास न्यूनतम 0.1 USDE की होल्डिंग होनी चाहिए. इसके लिए मैन्युअल रजिस्ट्रेशन, स्टेकिंग या लॉकिंग की ज़रूरत नहीं होती है.

ब्याज की गणना
  1. 1. फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग अवधि के दौरान कमाई की गणना, दैनिक स्नैपशॉट और APR से, यूज़र के स्पॉट अकाउंट में मौजूद न्यूनतम USDE बैलेंस के आधार पर की जाएगी.
  2. 2. दैनिक ब्याज दर को ऑन-चेन ब्याज और प्लेटफॉर्म के सभी यूज़र्स की कुल होल्डिंग्स के आधार पर डायनेमिक तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5% APR होगी.
  3. 3. वास्तविक ब्याज दर, ऑर्डर के पेज - फ़्लेक्सिबल सेविंग-ब्याज की जानकारी के डिस्प्ले के अधीन होती है.
ब्याज का वितरण

ब्याज की गणना उस दिन से शुरू हो जाएगी, जिस दिन यूज़र के स्पॉट अकाउंट की न्यूनतम होल्डिंग्स 0.1 USDE (T) तक पहुँच जाएँगी. ब्याज T+1 से जुड़ना शुरू हो जाएगा. पहली बार ब्याज का वितरण अगले दिन (T+2 को) किया जाएगा और वह यूज़र के स्पॉट अकाउंट में हर दिन जमा किया जाता रहेगा, बशर्ते वे योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों.

यूज़र की योग्यता
  1. 1. यूज़र्स को प्राइमरी KYC वेरिफ़िकेशन पूरा करना होगा.
  2. 2. सब-अकाउंट इसमें हिस्सा लेने के लिए योग्य नहीं हैं.
  3. 3. प्रतिभागियों को MEXC की सेवा की शर्तों का पालन करना होगा. MEXC दुर्भावनापूर्ण या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले यूज़र्स को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
  4. 4. MEXC इस इवेंट की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो, तो कृपया हमारी कस्टमर सर्विस टीम से संपर्क करें.