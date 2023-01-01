5% तक का APR कमाएँ, जो स्टेबलकॉइन पर मिलने वाले अधिकतम ब्याजों में से एक है
बस USDE को होल्ड करें और हर दिन ब्याज कमाना शुरू करें
स्टेकिंग या लॉकिंग की ज़रूरत नहीं है. आपका फ़ंड हर समय उपलब्ध रहेगा.
MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर साइन अप करें और KYC वेरिफ़िकेशन पूरा करें.
MEXC स्पॉट ट्रेडिंग पर मार्केट की सबसे कम फ़ीस का आनंद उठाएँ
USDE को होल्ड करें और हर दिन ब्याज कमाएँ.
Ethena के सिंथेटिक डॉलर, USDe का लक्ष्य सेंसरशिप से बचाने वाला, स्केलेबल और स्थिर क्रिप्टो-नेटिव समाधान प्रदान करना है. फ़िएट रिज़र्व पर निर्भर करने वाले पारंपरिक स्टेबलकॉइन के विपरीत USDe अपनी वैल्यू डेरिवेटिव मार्केट में डेल्टा-हेजिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए अमेरिकी डॉलर के लगभग बराबर बनाए रखता है. USDe को पूरी पारदर्शिता के साथ ब्लॉकचेन पर उसके समतुल्य ऐसेट का सपोर्ट रहता है और इसे पूरे DeFi इकोसिस्टम पर आसानी से जोड़ा जा सकता है.
इस इवेंट में भाग लेने के लिए, यूज़र्स के स्पॉट अकाउंट में उनके पास न्यूनतम 0.1 USDE की होल्डिंग होनी चाहिए. इसके लिए मैन्युअल रजिस्ट्रेशन, स्टेकिंग या लॉकिंग की ज़रूरत नहीं होती है.
ब्याज की गणना उस दिन से शुरू हो जाएगी, जिस दिन यूज़र के स्पॉट अकाउंट की न्यूनतम होल्डिंग्स 0.1 USDE (T) तक पहुँच जाएँगी. ब्याज T+1 से जुड़ना शुरू हो जाएगा. पहली बार ब्याज का वितरण अगले दिन (T+2 को) किया जाएगा और वह यूज़र के स्पॉट अकाउंट में हर दिन जमा किया जाता रहेगा, बशर्ते वे योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों.