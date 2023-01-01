Ethena के सिंथेटिक डॉलर, USDe का लक्ष्य सेंसरशिप से बचाने वाला, स्केलेबल और स्थिर क्रिप्टो-नेटिव समाधान प्रदान करना है. फ़िएट रिज़र्व पर निर्भर करने वाले पारंपरिक स्टेबलकॉइन के विपरीत USDe अपनी वैल्यू डेरिवेटिव मार्केट में डेल्टा-हेजिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए अमेरिकी डॉलर के लगभग बराबर बनाए रखता है. USDe को पूरी पारदर्शिता के साथ ब्लॉकचेन पर उसके समतुल्य ऐसेट का सपोर्ट रहता है और इसे पूरे DeFi इकोसिस्टम पर आसानी से जोड़ा जा सकता है.