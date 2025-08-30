ZOA की अधिक जानकारी

ZOA AI लोगो

ZOA AI मूल्य (ZOA)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZOA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.90%1D
USD
ZOA AI (ZOA) मूल्य का लाइव चार्ट
ZOA AI (ZOA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+1.27%

-0.98%

+3.75%

+3.75%

ZOA AI (ZOA) रियल-टाइम प्राइस $0.00003117 है. पिछले 24 घंटों में, ZOA ने $ 0.00003042 के कम और $ 0.00003245 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZOA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00480592 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002565 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZOA में +1.27%, 24 घंटों में -0.98%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ZOA AI (ZOA) मार्केट की जानकारी

--
----

ZOA AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZOA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.52M है, कुल आपूर्ति 999520197.956308 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.15K है.

ZOA AI (ZOA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ZOA AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZOA AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000028819 था.
पिछले 60 दिनों में, ZOA AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000002254 था.
पिछले 90 दिनों में, ZOA AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000010845430165194 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.98%
30 दिन$ -0.0000028819-9.24%
60 दिन$ +0.0000002254+0.72%
90 दिन$ +0.0000010845430165194+3.60%

ZOA AI (ZOA) क्या है

ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.

ZOA AI (ZOA) संसाधन

ZOA AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZOA AI (ZOA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZOA AI (ZOA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZOA AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ZOA AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZOA लोकल करेंसी में

ZOA AI (ZOA) टोकन का अर्थशास्त्र

ZOA AI (ZOA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZOA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ZOA AI (ZOA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ZOA AI (ZOA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZOA प्राइस 0.00003117 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZOA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZOA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00003117 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ZOA AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZOA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.15K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZOA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZOA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.52M USD है.
ZOA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZOA ने 0.00480592 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZOA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZOA ने 0.00002565 USD की ATL प्राइस देखी.
ZOA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZOA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZOA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZOA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZOA का प्राइस का अनुमान देखें.
