ZOA AI (ZOA) रियल-टाइम प्राइस $0.00003117 है. पिछले 24 घंटों में, ZOA ने $ 0.00003042 के कम और $ 0.00003245 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZOA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00480592 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002565 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZOA में +1.27%, 24 घंटों में -0.98%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ZOA AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZOA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.52M है, कुल आपूर्ति 999520197.956308 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.15K है.
आज के दिन के दौरान, ZOA AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZOA AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000028819 था.
पिछले 60 दिनों में, ZOA AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000002254 था.
पिछले 90 दिनों में, ZOA AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000010845430165194 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.98%
|30 दिन
|$ -0.0000028819
|-9.24%
|60 दिन
|$ +0.0000002254
|+0.72%
|90 दिन
|$ +0.0000010845430165194
|+3.60%
ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.
