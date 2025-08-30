ZJOE की अधिक जानकारी

zJOE लोगो

zJOE मूल्य (ZJOE)

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
zJOE (ZJOE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:31:25 (UTC+8)

zJOE (ZJOE) प्राइस की जानकारी (USD)

zJOE (ZJOE) रियल-टाइम प्राइस $0.186308 है. पिछले 24 घंटों में, ZJOE ने $ 0.186308 के कम और $ 0.18936 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZJOE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.839411 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.087044 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZJOE में -1.01%, 24 घंटों में -0.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

zJOE (ZJOE) मार्केट की जानकारी

zJOE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZJOE की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.12M है, कुल आपूर्ति 14115499.00823794 है.

zJOE (ZJOE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, zJOE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001017222499362 था.
पिछले 30 दिनों में, zJOE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0076906638 था.
पिछले 60 दिनों में, zJOE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0477064549 था.
पिछले 90 दिनों में, zJOE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.013892543338575 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001017222499362-0.54%
30 दिन$ +0.0076906638+4.13%
60 दिन$ +0.0477064549+25.61%
90 दिन$ +0.013892543338575+8.06%

zJOE (ZJOE) क्या है

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

zJOE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में zJOE (ZJOE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके zJOE (ZJOE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? zJOE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब zJOE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

zJOE (ZJOE) टोकन का अर्थशास्त्र

zJOE (ZJOE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZJOE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: zJOE (ZJOE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज zJOE (ZJOE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZJOE प्राइस 0.186308 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZJOE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZJOE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.186308 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
zJOE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZJOE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.63M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZJOE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZJOE की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.12M USD है.
ZJOE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZJOE ने 0.839411 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZJOE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZJOE ने 0.087044 USD की ATL प्राइस देखी.
ZJOE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZJOE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZJOE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZJOE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZJOE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:31:25 (UTC+8)

