ZIPPY लोगो

ZIPPY मूल्य ($ZIPPY)

गैर-सूचीबद्ध

1 $ZIPPY से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
ZIPPY ($ZIPPY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:37:01 (UTC+8)

ZIPPY ($ZIPPY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-4.98%

-21.40%

-21.40%

ZIPPY ($ZIPPY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $ZIPPY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $ZIPPY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $ZIPPY में +0.13%, 24 घंटों में -4.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ZIPPY ($ZIPPY) मार्केट की जानकारी

$ 36.99K
$ 36.99K$ 36.99K

--
----

$ 36.99K
$ 36.99K$ 36.99K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

ZIPPY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $ZIPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.00M है, कुल आपूर्ति 690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.99K है.

ZIPPY ($ZIPPY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ZIPPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZIPPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ZIPPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ZIPPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.98%
30 दिन$ 0+21.76%
60 दिन$ 0-70.42%
90 दिन$ 0--

ZIPPY ($ZIPPY) क्या है

Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things.

ZIPPY ($ZIPPY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ZIPPY प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZIPPY ($ZIPPY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZIPPY ($ZIPPY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZIPPY के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ZIPPY प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$ZIPPY लोकल करेंसी में

ZIPPY ($ZIPPY) टोकन का अर्थशास्त्र

ZIPPY ($ZIPPY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $ZIPPY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ZIPPY ($ZIPPY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ZIPPY ($ZIPPY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $ZIPPY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$ZIPPY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$ZIPPY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ZIPPY का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$ZIPPY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.99K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$ZIPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$ZIPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.00M USD है.
$ZIPPY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$ZIPPY ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$ZIPPY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$ZIPPY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$ZIPPY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$ZIPPY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $ZIPPY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $ZIPPY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $ZIPPY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:37:01 (UTC+8)

