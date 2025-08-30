ZILLIONXO की अधिक जानकारी

Zillion Aakar XO मूल्य (ZILLIONXO)

$0.0015869
-1.40%1D
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) मूल्य का लाइव चार्ट
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00156589
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0016227
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00156589
$ 0.0016227
$ 0.772264
$ 0.00153564
+0.11%

-1.40%

-3.95%

-3.95%

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) रियल-टाइम प्राइस $0.0015869 है. पिछले 24 घंटों में, ZILLIONXO ने $ 0.00156589 के कम और $ 0.0016227 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZILLIONXO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.772264 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00153564 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZILLIONXO में +0.11%, 24 घंटों में -1.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) मार्केट की जानकारी

$ 25.94K
--
$ 33.33K
16.34M
21,000,000.0
Zillion Aakar XO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZILLIONXO की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.34M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.33K है.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zillion Aakar XO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zillion Aakar XO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003153805 था.
पिछले 60 दिनों में, Zillion Aakar XO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002567824 था.
पिछले 90 दिनों में, Zillion Aakar XO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000627251954188143 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.40%
30 दिन$ -0.0003153805-19.87%
60 दिन$ -0.0002567824-16.18%
90 दिन$ -0.000627251954188143-28.32%

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) क्या है

ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.

Zillion Aakar XO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zillion Aakar XO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zillion Aakar XO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZILLIONXO लोकल करेंसी में

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) टोकन का अर्थशास्त्र

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZILLIONXO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZILLIONXO प्राइस 0.0015869 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZILLIONXO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZILLIONXO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0015869 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zillion Aakar XO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZILLIONXO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZILLIONXO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZILLIONXO की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.34M USD है.
ZILLIONXO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZILLIONXO ने 0.772264 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZILLIONXO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZILLIONXO ने 0.00153564 USD की ATL प्राइस देखी.
ZILLIONXO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZILLIONXO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZILLIONXO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZILLIONXO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZILLIONXO का प्राइस का अनुमान देखें.
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

