Zeuz मूल्य (ZEUZ)
-2.98%
-5.74%
-13.22%
-13.22%
Zeuz (ZEUZ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZEUZ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZEUZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00512081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZEUZ में -2.98%, 24 घंटों में -5.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Zeuz का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZEUZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.02K है.
आज के दिन के दौरान, Zeuz का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zeuz का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Zeuz का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Zeuz का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.74%
|30 दिन
|$ 0
|-17.19%
|60 दिन
|$ 0
|-96.47%
|90 दिन
|$ 0
|--
Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading
Zeuz (ZEUZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZEUZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
