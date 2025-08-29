ZBTC की अधिक जानकारी

Zeus Network zBTC लोगो

Zeus Network zBTC मूल्य (ZBTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZBTC से USD लाइव प्राइस:

$107,987
$107,987$107,987
-4.10%1D
mexc
USD
Zeus Network zBTC (ZBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:16:20 (UTC+8)

Zeus Network zBTC (ZBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 107,955
$ 107,955$ 107,955
24 घंटे में न्यूनतम
$ 112,641
$ 112,641$ 112,641
24 घंटे में उच्चतम

$ 107,955
$ 107,955$ 107,955

$ 112,641
$ 112,641$ 112,641

$ 123,873
$ 123,873$ 123,873

$ 74,576
$ 74,576$ 74,576

-0.49%

-4.13%

-6.85%

-6.85%

Zeus Network zBTC (ZBTC) रियल-टाइम प्राइस $107,987 है. पिछले 24 घंटों में, ZBTC ने $ 107,955 के कम और $ 112,641 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 123,873 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 74,576 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZBTC में -0.49%, 24 घंटों में -4.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zeus Network zBTC (ZBTC) मार्केट की जानकारी

$ 46.06M
$ 46.06M$ 46.06M

--
----

$ 46.06M
$ 46.06M$ 46.06M

426.62
426.62 426.62

426.61747383
426.61747383 426.61747383

Zeus Network zBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 426.62 है, कुल आपूर्ति 426.61747383 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.06M है.

Zeus Network zBTC (ZBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zeus Network zBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,653.7671113743 था.
पिछले 30 दिनों में, Zeus Network zBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -9,680.9157643000 था.
पिछले 60 दिनों में, Zeus Network zBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +405.1672240000 था.
पिछले 90 दिनों में, Zeus Network zBTC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4,653.7671113743-4.13%
30 दिन$ -9,680.9157643000-8.96%
60 दिन$ +405.1672240000+0.38%
90 दिन$ 0--

Zeus Network zBTC (ZBTC) क्या है

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

ZBTC लोकल करेंसी में

Zeus Network zBTC (ZBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Zeus Network zBTC (ZBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zeus Network zBTC (ZBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Zeus Network zBTC (ZBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZBTC प्राइस 107,987 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 107,987 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zeus Network zBTC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 426.62 USD है.
ZBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZBTC ने 123,873 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZBTC ने 74,576 USD की ATL प्राइस देखी.
ZBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:16:20 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.