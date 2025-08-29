Zeus Network zBTC मूल्य (ZBTC)
Zeus Network zBTC (ZBTC) रियल-टाइम प्राइस $107,987 है. पिछले 24 घंटों में, ZBTC ने $ 107,955 के कम और $ 112,641 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 123,873 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 74,576 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZBTC में -0.49%, 24 घंटों में -4.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Zeus Network zBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 426.62 है, कुल आपूर्ति 426.61747383 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.06M है.
आज के दिन के दौरान, Zeus Network zBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,653.7671113743 था.
पिछले 30 दिनों में, Zeus Network zBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -9,680.9157643000 था.
पिछले 60 दिनों में, Zeus Network zBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +405.1672240000 था.
पिछले 90 दिनों में, Zeus Network zBTC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4,653.7671113743
|-4.13%
|30 दिन
|$ -9,680.9157643000
|-8.96%
|60 दिन
|$ +405.1672240000
|+0.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.
