Zereus AI लोगो

Zereus AI मूल्य (ZEREUS)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZEREUS से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
USD
Zereus AI (ZEREUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:07:08 (UTC+8)

Zereus AI (ZEREUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.14%

-4.86%

-1.96%

-1.96%

Zereus AI (ZEREUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZEREUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZEREUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZEREUS में +1.14%, 24 घंटों में -4.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zereus AI (ZEREUS) मार्केट की जानकारी

$ 51.74K
$ 51.74K$ 51.74K

--
----

$ 51.74K
$ 51.74K$ 51.74K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.99
999,999,999.99 999,999,999.99

Zereus AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZEREUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999999.99 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.74K है.

Zereus AI (ZEREUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zereus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zereus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Zereus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Zereus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.86%
30 दिन$ 0-14.30%
60 दिन$ 0-4.23%
90 दिन$ 0--

Zereus AI (ZEREUS) क्या है

Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription

Zereus AI (ZEREUS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Zereus AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zereus AI (ZEREUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zereus AI (ZEREUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zereus AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zereus AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZEREUS लोकल करेंसी में

Zereus AI (ZEREUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Zereus AI (ZEREUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZEREUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zereus AI (ZEREUS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Zereus AI (ZEREUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZEREUS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZEREUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZEREUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zereus AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZEREUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.74K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZEREUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZEREUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
ZEREUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZEREUS ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZEREUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZEREUS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ZEREUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZEREUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZEREUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZEREUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZEREUS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:07:08 (UTC+8)

