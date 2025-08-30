I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community.

