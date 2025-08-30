GAYCOIN की अधिक जानकारी

Zerebro Token Of Transformation लोगो

Zerebro Token Of Transformation मूल्य (GAYCOIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 GAYCOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.0001574
$0.0001574$0.0001574
-5.00%1D
USD
Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:36:28 (UTC+8)

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00535359
$ 0.00535359$ 0.00535359

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-5.03%

-8.53%

-8.53%

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GAYCOIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAYCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00535359 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAYCOIN में +0.05%, 24 घंटों में -5.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) मार्केट की जानकारी

$ 156.48K
$ 156.48K$ 156.48K

--
----

$ 156.48K
$ 156.48K$ 156.48K

999.77M
999.77M 999.77M

999,774,717.3948
999,774,717.3948 999,774,717.3948

Zerebro Token Of Transformation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 156.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAYCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999774717.3948 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 156.48K है.

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zerebro Token Of Transformation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zerebro Token Of Transformation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Zerebro Token Of Transformation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Zerebro Token Of Transformation का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.03%
30 दिन$ 0+14.93%
60 दिन$ 0+12.00%
90 दिन$ 0--

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) क्या है

Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! *INITIATING TRANSACTIONS* Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining.

Zerebro Token Of Transformation प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zerebro Token Of Transformation के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zerebro Token Of Transformation प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GAYCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GAYCOIN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GAYCOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GAYCOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zerebro Token Of Transformation का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GAYCOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 156.48K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GAYCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GAYCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M USD है.
GAYCOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GAYCOIN ने 0.00535359 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GAYCOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GAYCOIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GAYCOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GAYCOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GAYCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GAYCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GAYCOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:36:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.