ZENZO मूल्य (ZNZ)
--
--
+3.47%
+3.47%
ZENZO (ZNZ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZNZ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZNZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZNZ में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ZENZO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZNZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.61M है, कुल आपूर्ति 83000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.28K है.
आज के दिन के दौरान, ZENZO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZENZO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ZENZO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ZENZO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-19.94%
|60 दिन
|$ 0
|-25.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io.
