Zenrock BTC (ZENBTC) रियल-टाइम प्राइस $109,473 है. पिछले 24 घंटों में, ZENBTC ने $ 109,217 के कम और $ 113,798 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZENBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 125,009 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 96,859 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZENBTC में -1.49%, 24 घंटों में -1.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Zenrock BTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZENBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00K है, कुल आपूर्ति 1000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.69M है.
आज के दिन के दौरान, Zenrock BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -1,588.5840708186 था.
पिछले 30 दिनों में, Zenrock BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -7,087.8950688000 था.
पिछले 60 दिनों में, Zenrock BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +2,417.5579428000 था.
पिछले 90 दिनों में, Zenrock BTC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -1,588.5840708186
|-1.43%
|30 दिन
|$ -7,087.8950688000
|-6.47%
|60 दिन
|$ +2,417.5579428000
|+2.21%
|90 दिन
|$ 0
|--
zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.
