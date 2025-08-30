Zenlink Network मूल्य (ZLK)
Zenlink Network (ZLK) रियल-टाइम प्राइस $0.00326737 है. पिछले 24 घंटों में, ZLK ने $ 0.00222891 के कम और $ 0.090793 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZLK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.4 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00133491 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZLK में +0.92%, 24 घंटों में +46.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +44.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Zenlink Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 177.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZLK की मार्केट में उपलब्ध राशि 54.45M है, कुल आपूर्ति 71409945.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 233.32K है.
आज के दिन के दौरान, Zenlink Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00103552 था.
पिछले 30 दिनों में, Zenlink Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010321592 था.
पिछले 60 दिनों में, Zenlink Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0025232754 था.
पिछले 90 दिनों में, Zenlink Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011893864112827494 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00103552
|+46.40%
|30 दिन
|$ +0.0010321592
|+31.59%
|60 दिन
|$ +0.0025232754
|+77.23%
|90 दिन
|$ +0.0011893864112827494
|+57.24%
Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.
