ZENKOKU मूल्य (CDB)
-1.29%
-16.77%
+31.81%
+31.81%
ZENKOKU (CDB) रियल-टाइम प्राइस $0.00024707 है. पिछले 24 घंटों में, CDB ने $ 0.0002441 के कम और $ 0.00030097 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CDB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00397408 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00018173 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CDB में -1.29%, 24 घंटों में -16.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +31.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ZENKOKU का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 239.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CDB की मार्केट में उपलब्ध राशि 968.35M है, कुल आपूर्ति 968345921.846907 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 239.25K है.
आज के दिन के दौरान, ZENKOKU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZENKOKU का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001980349 था.
पिछले 60 दिनों में, ZENKOKU का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002155440 था.
पिछले 90 दिनों में, ZENKOKU का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005423699793403232 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-16.77%
|30 दिन
|$ -0.0001980349
|-80.15%
|60 दिन
|$ -0.0002155440
|-87.24%
|90 दिन
|$ -0.0005423699793403232
|-68.70%
We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.
