ZENKOKU (CDB) क्या है

We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

ZENKOKU प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZENKOKU (CDB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZENKOKU (CDB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZENKOKU के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ZENKOKU प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CDB लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

ZENKOKU (CDB) टोकन का अर्थशास्त्र

ZENKOKU (CDB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CDB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ZENKOKU (CDB) के बारे में अन्य प्रश्न आज ZENKOKU (CDB) का मूल्य कितना है? USD में लाइव CDB प्राइस 0.00024707 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. CDB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00024707 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए CDB से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. ZENKOKU का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? CDB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 239.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. CDB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? CDB की मार्केट में उपलब्ध राशि 968.35M USD है. CDB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? CDB ने 0.00397408 USD की ATH प्राइस हासिल की. CDB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? CDB ने 0.00018173 USD की ATL प्राइस देखी. CDB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? CDB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या CDB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CDB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CDB का प्राइस का अनुमान देखें.

ZENKOKU (CDB) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट