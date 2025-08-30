Zenko Protocol मूल्य (ZENKO)
Zenko Protocol (ZENKO) रियल-टाइम प्राइस $0.03664304 है. पिछले 24 घंटों में, ZENKO ने $ 0.03653463 के कम और $ 0.03696627 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZENKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.076833 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03016829 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZENKO में -0.11%, 24 घंटों में -0.72%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Zenko Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.68M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZENKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 155.00M है, कुल आपूर्ति 999999851.76321 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.63M है.
आज के दिन के दौरान, Zenko Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00026639457149588 था.
पिछले 30 दिनों में, Zenko Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0116863778 था.
पिछले 60 दिनों में, Zenko Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0077174822 था.
पिछले 90 दिनों में, Zenko Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00026639457149588
|-0.72%
|30 दिन
|$ -0.0116863778
|-31.89%
|60 दिन
|$ -0.0077174822
|-21.06%
|90 दिन
|$ 0
|--
Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.
