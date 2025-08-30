ZELIX मूल्य (ZELIX)
+0.04%
+0.18%
-10.00%
-10.00%
ZELIX (ZELIX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZELIX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZELIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00178273 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZELIX में +0.04%, 24 घंटों में +0.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ZELIX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 87.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZELIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.64B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 154.73K है.
आज के दिन के दौरान, ZELIX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZELIX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ZELIX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ZELIX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.18%
|30 दिन
|$ 0
|-3.10%
|60 दिन
|$ 0
|-9.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities.
