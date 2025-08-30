ZGEN की अधिक जानकारी

Zegent AI लोगो

Zegent AI मूल्य (ZGEN)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZGEN से USD लाइव प्राइस:

--
----
+0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Zegent AI (ZGEN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:06:42 (UTC+8)

Zegent AI (ZGEN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545982
$ 0.00545982$ 0.00545982

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+0.66%

-12.66%

-12.66%

Zegent AI (ZGEN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZGEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZGEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00545982 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZGEN में -0.11%, 24 घंटों में +0.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zegent AI (ZGEN) मार्केट की जानकारी

$ 79.90K
$ 79.90K$ 79.90K

--
----

$ 79.90K
$ 79.90K$ 79.90K

827.02M
827.02M 827.02M

827,018,766.6633686
827,018,766.6633686 827,018,766.6633686

Zegent AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 79.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 827.02M है, कुल आपूर्ति 827018766.6633686 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 79.90K है.

Zegent AI (ZGEN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zegent AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zegent AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Zegent AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Zegent AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.66%
30 दिन$ 0-15.88%
60 दिन$ 0+122.00%
90 दिन$ 0--

Zegent AI (ZGEN) क्या है

Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Zegent AI (ZGEN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Zegent AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zegent AI (ZGEN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zegent AI (ZGEN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zegent AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zegent AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZGEN लोकल करेंसी में

Zegent AI (ZGEN) टोकन का अर्थशास्त्र

Zegent AI (ZGEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZGEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zegent AI (ZGEN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Zegent AI (ZGEN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZGEN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZGEN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZGEN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zegent AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZGEN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 79.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 827.02M USD है.
ZGEN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZGEN ने 0.00545982 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZGEN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZGEN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ZGEN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZGEN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZGEN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZGEN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZGEN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:06:42 (UTC+8)

