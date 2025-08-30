Zegent AI मूल्य (ZGEN)
Zegent AI (ZGEN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZGEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZGEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00545982 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZGEN में -0.11%, 24 घंटों में +0.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Zegent AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 79.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 827.02M है, कुल आपूर्ति 827018766.6633686 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 79.90K है.
आज के दिन के दौरान, Zegent AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zegent AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Zegent AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Zegent AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.66%
|30 दिन
|$ 0
|-15.88%
|60 दिन
|$ 0
|+122.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
