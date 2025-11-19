एक्सचेंजDEX+
Zedxion USDZ का आज का लाइव मूल्य 0.939788 USD है.USDZ का मार्केट कैप 8,211,210 USD है. भारत में USDZ से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 USDZ से USD लाइव प्राइस:

$0.939788
0.00%1D
mexc
USD
Zedxion USDZ (USDZ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:16:48 (UTC+8)

Zedxion USDZ का आज का मूल्य

आज Zedxion USDZ (USDZ) का लाइव मूल्य $ 0.939788 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा USDZ से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.939788 प्रति USDZ है.

$ 8,211,210 के मार्केट कैप के अनुसार Zedxion USDZ करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 8.74M USDZ है. पिछले 24 घंटों के दौरान, USDZ की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.75 और सबसे निम्न स्तर $ 0.072763 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में USDZ में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में +140.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Zedxion USDZ (USDZ) मार्केट की जानकारी

Zedxion USDZ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.74M है, कुल आपूर्ति 87000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 81.76B है.

Zedxion USDZ की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

Zedxion USDZ (USDZ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zedxion USDZ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zedxion USDZ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0551453501 था.
पिछले 60 दिनों में, Zedxion USDZ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0547901102 था.
पिछले 90 दिनों में, Zedxion USDZ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0556634620732916 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0551453501-5.86%
60 दिन$ -0.0547901102-5.83%
90 दिन$ -0.0556634620732916-5.59%

Zedxion USDZ के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Zedxion USDZ (USDZ) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में USDZ का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Zedxion USDZ (USDZ) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Zedxion USDZ के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Zedxion USDZ

2030 में 1 Zedxion USDZ का मूल्य कितना होगा?
अगर Zedxion USDZ 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Zedxion USDZ के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:16:48 (UTC+8)

Zedxion USDZ (USDZ) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Zedxion USDZ के बारे में और जानें

