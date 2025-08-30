ZECK की अधिक जानकारी

ZECK प्राइस की जानकारी

ZECK व्हाइटपेपर

ZECK आधिकारिक वेबसाइट

ZECK टोकन का अर्थशास्त्र

ZECK प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Zeck Murris लोगो

Zeck Murris मूल्य (ZECK)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZECK से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Zeck Murris (ZECK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:47:18 (UTC+8)

Zeck Murris (ZECK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.99%

+4.99%

Zeck Murris (ZECK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZECK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZECK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZECK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zeck Murris (ZECK) मार्केट की जानकारी

$ 10.47K
$ 10.47K$ 10.47K

--
----

$ 10.47K
$ 10.47K$ 10.47K

973.78M
973.78M 973.78M

973,781,246.188739
973,781,246.188739 973,781,246.188739

Zeck Murris का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZECK की मार्केट में उपलब्ध राशि 973.78M है, कुल आपूर्ति 973781246.188739 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.47K है.

Zeck Murris (ZECK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zeck Murris का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zeck Murris का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Zeck Murris का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Zeck Murris का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+17.43%
60 दिन$ 0+31.19%
90 दिन$ 0--

Zeck Murris (ZECK) क्या है

Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Zeck Murris प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zeck Murris (ZECK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zeck Murris (ZECK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zeck Murris के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zeck Murris प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZECK लोकल करेंसी में

Zeck Murris (ZECK) टोकन का अर्थशास्त्र

Zeck Murris (ZECK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZECK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zeck Murris (ZECK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Zeck Murris (ZECK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZECK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZECK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZECK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zeck Murris का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZECK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZECK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZECK की मार्केट में उपलब्ध राशि 973.78M USD है.
ZECK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZECK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZECK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZECK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ZECK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZECK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZECK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZECK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZECK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:47:18 (UTC+8)

Zeck Murris (ZECK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.