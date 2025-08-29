ZEAL की अधिक जानकारी

ZEAL मूल्य (ZEAL)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZEAL से USD लाइव प्राइस:

$0.105738
$0.105738
-13.00%1D
ZEAL (ZEAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:15:51 (UTC+8)

ZEAL (ZEAL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.103922
$ 0.103922
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.121653
$ 0.121653
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.103922
$ 0.103922

$ 0.121653
$ 0.121653

$ 0.199965
$ 0.199965

$ 0.02501069
$ 0.02501069

+0.05%

-13.08%

+6.18%

+6.18%

ZEAL (ZEAL) रियल-टाइम प्राइस $0.105738 है. पिछले 24 घंटों में, ZEAL ने $ 0.103922 के कम और $ 0.121653 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZEAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.199965 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02501069 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZEAL में +0.05%, 24 घंटों में -13.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ZEAL (ZEAL) मार्केट की जानकारी

$ 5.40M
$ 5.40M

--
--

$ 25.38M
$ 25.38M

51.10M
51.10M

240,000,000.0
240,000,000.0

ZEAL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZEAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 51.10M है, कुल आपूर्ति 240000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.38M है.

ZEAL (ZEAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ZEAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0159149026025696 था.
पिछले 30 दिनों में, ZEAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0178040904 था.
पिछले 60 दिनों में, ZEAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0124948479 था.
पिछले 90 दिनों में, ZEAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0159149026025696-13.08%
30 दिन$ -0.0178040904-16.83%
60 दिन$ -0.0124948479-11.81%
90 दिन$ 0--

ZEAL (ZEAL) क्या है

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

ZEAL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZEAL (ZEAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZEAL (ZEAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZEAL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ZEAL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZEAL लोकल करेंसी में

ZEAL (ZEAL) टोकन का अर्थशास्त्र

ZEAL (ZEAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZEAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ZEAL (ZEAL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ZEAL (ZEAL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZEAL प्राइस 0.105738 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZEAL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZEAL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.105738 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ZEAL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZEAL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.40M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZEAL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZEAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 51.10M USD है.
ZEAL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZEAL ने 0.199965 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZEAL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZEAL ने 0.02501069 USD की ATL प्राइस देखी.
ZEAL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZEAL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZEAL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZEAL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZEAL का प्राइस का अनुमान देखें.
