Zclassic मूल्य (ZCL)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZCL से USD लाइव प्राइस:

$0.00650327
-3.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Zclassic (ZCL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:48:12 (UTC+8)

Zclassic (ZCL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00649202
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00675923
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00649202
$ 0.00675923
$ 230.95
$ 0.00563874
-0.35%

-3.73%

-23.44%

-23.44%

Zclassic (ZCL) रियल-टाइम प्राइस $0.00650327 है. पिछले 24 घंटों में, ZCL ने $ 0.00649202 के कम और $ 0.00675923 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZCL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 230.95 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00563874 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZCL में -0.35%, 24 घंटों में -3.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zclassic (ZCL) मार्केट की जानकारी

$ 60.40K
--
$ 74.54K
9.29M
11,462,487.0
Zclassic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZCL की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.29M है, कुल आपूर्ति 11462487.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.54K है.

Zclassic (ZCL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zclassic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000252235109591292 था.
पिछले 30 दिनों में, Zclassic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0059077193 था.
पिछले 60 दिनों में, Zclassic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0059493026 था.
पिछले 90 दिनों में, Zclassic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.046022503734581206 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000252235109591292-3.73%
30 दिन$ -0.0059077193-90.84%
60 दिन$ -0.0059493026-91.48%
90 दिन$ -0.046022503734581206-87.61%

Zclassic (ZCL) क्या है

Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.

Zclassic (ZCL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Zclassic प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zclassic (ZCL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zclassic (ZCL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zclassic के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zclassic प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZCL लोकल करेंसी में

Zclassic (ZCL) टोकन का अर्थशास्त्र

Zclassic (ZCL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZCL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zclassic (ZCL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Zclassic (ZCL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZCL प्राइस 0.00650327 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZCL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZCL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00650327 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zclassic का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZCL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.40K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZCL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZCL की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.29M USD है.
ZCL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZCL ने 230.95 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZCL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZCL ने 0.00563874 USD की ATL प्राइस देखी.
ZCL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZCL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZCL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZCL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZCL का प्राइस का अनुमान देखें.
Zclassic (ZCL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

