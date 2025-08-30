ZAZA की अधिक जानकारी

ZAZA लोगो

ZAZA मूल्य (ZAZA)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZAZA से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
ZAZA (ZAZA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:47:11 (UTC+8)

ZAZA (ZAZA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126476
$ 0.00126476$ 0.00126476

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.72%

+10.72%

ZAZA (ZAZA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZAZA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZAZA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00126476 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZAZA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +10.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ZAZA (ZAZA) मार्केट की जानकारी

$ 13.08K
$ 13.08K$ 13.08K

--
----

$ 13.08K
$ 13.08K$ 13.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZAZA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZAZA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.08K है.

ZAZA (ZAZA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ZAZA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZAZA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ZAZA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ZAZA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+15.42%
60 दिन$ 0+34.48%
90 दिन$ 0--

ZAZA (ZAZA) क्या है

WHAT IS ZAZAAAA?! Don’t be narc. Become one with ZaZa. Lighter flick, burn, toque and blow that ZaZa smoke right into a non ZaZa’s face. OK, BUT WHO IS ZAZA? Big brain legends are one with zaza. They love zaza. Legens burn the zaza and guess what..now the world iz better. Be like legens. Bob Marley, Snoop Dogg, Elon Musk, allegedly Steve Jobs. All legens! I’M STILL SCROLLING AND DONT UNDERSTAND. PLS HELP!!! Zaza iz golden era. Not inteligent to miss golden eras. Only narcs miss golden eras. Dont be narc. Dont be a beta Kevin or mawkish Karen and sure as shit dont be a Kamabla. Be prosperous Chad. That is the Zaza way. Look, Zaza even maked steps!..

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

ZAZA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZAZA (ZAZA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZAZA (ZAZA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZAZA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ZAZA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZAZA लोकल करेंसी में

ZAZA (ZAZA) टोकन का अर्थशास्त्र

ZAZA (ZAZA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZAZA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ZAZA (ZAZA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ZAZA (ZAZA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZAZA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZAZA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZAZA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ZAZA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZAZA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.08K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZAZA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZAZA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
ZAZA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZAZA ने 0.00126476 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZAZA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZAZA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ZAZA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZAZA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZAZA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZAZA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZAZA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:47:11 (UTC+8)

ZAZA (ZAZA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
