Zasset zUSD लोगो

Zasset zUSD मूल्य (ZUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.718167
$0.718167$0.718167
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है.
USD
Zasset zUSD (ZUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:36:03 (UTC+8)

Zasset zUSD (ZUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.712575
$ 0.712575$ 0.712575
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.718972
$ 0.718972$ 0.718972
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.712575
$ 0.712575$ 0.712575

$ 0.718972
$ 0.718972$ 0.718972

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.178833
$ 0.178833$ 0.178833

+0.65%

+0.10%

-11.57%

-11.57%

Zasset zUSD (ZUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.718167 है. पिछले 24 घंटों में, ZUSD ने $ 0.712575 के कम और $ 0.718972 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.36 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.178833 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZUSD में +0.65%, 24 घंटों में +0.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zasset zUSD (ZUSD) मार्केट की जानकारी

$ 69.59K
$ 69.59K$ 69.59K

--
----

$ 69.59K
$ 69.59K$ 69.59K

96.90K
96.90K 96.90K

96,903.84150621384
96,903.84150621384 96,903.84150621384

Zasset zUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 96.90K है, कुल आपूर्ति 96903.84150621384 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.59K है.

Zasset zUSD (ZUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Zasset zUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006959 था.
पिछले 30 दिनों में, Zasset zUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1391823445 था.
पिछले 60 दिनों में, Zasset zUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0977991920 था.
पिछले 90 दिनों में, Zasset zUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1346208892805146 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0006959+0.10%
30 दिन$ -0.1391823445-19.38%
60 दिन$ -0.0977991920-13.61%
90 दिन$ -0.1346208892805146-15.78%

Zasset zUSD (ZUSD) क्या है

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Zasset zUSD (ZUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Zasset zUSD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zasset zUSD (ZUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zasset zUSD (ZUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zasset zUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zasset zUSD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZUSD लोकल करेंसी में

Zasset zUSD (ZUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Zasset zUSD (ZUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zasset zUSD (ZUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Zasset zUSD (ZUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZUSD प्राइस 0.718167 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.718167 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zasset zUSD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.59K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 96.90K USD है.
ZUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZUSD ने 1.36 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZUSD ने 0.178833 USD की ATL प्राइस देखी.
ZUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:36:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.