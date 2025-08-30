ZARP की अधिक जानकारी

ZARP Stablecoin लोगो

ZARP Stablecoin मूल्य (ZARP)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZARP से USD लाइव प्राइस:

$0.056512
$0.056512$0.056512
+0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
ZARP Stablecoin (ZARP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:30:55 (UTC+8)

ZARP Stablecoin (ZARP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.055431
$ 0.055431$ 0.055431
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.056607
$ 0.056607$ 0.056607
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.055431
$ 0.055431$ 0.055431

$ 0.056607
$ 0.056607$ 0.056607

$ 0.058997
$ 0.058997$ 0.058997

$ 0.04593778
$ 0.04593778$ 0.04593778

+0.13%

+0.56%

+0.11%

+0.11%

ZARP Stablecoin (ZARP) रियल-टाइम प्राइस $0.056512 है. पिछले 24 घंटों में, ZARP ने $ 0.055431 के कम और $ 0.056607 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZARP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.058997 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04593778 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZARP में +0.13%, 24 घंटों में +0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ZARP Stablecoin (ZARP) मार्केट की जानकारी

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

--
----

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

63.85M
63.85M 63.85M

63,846,740.83270886
63,846,740.83270886 63,846,740.83270886

ZARP Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZARP की मार्केट में उपलब्ध राशि 63.85M है, कुल आपूर्ति 63846740.83270886 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.60M है.

ZARP Stablecoin (ZARP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ZARP Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00031577 था.
पिछले 30 दिनों में, ZARP Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003199652 था.
पिछले 60 दिनों में, ZARP Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017506287 था.
पिछले 90 दिनों में, ZARP Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002437920072278714 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00031577+0.56%
30 दिन$ +0.0003199652+0.57%
60 दिन$ +0.0017506287+3.10%
90 दिन$ +0.002437920072278714+4.51%

ZARP Stablecoin (ZARP) क्या है

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

ZARP Stablecoin (ZARP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ZARP Stablecoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZARP Stablecoin (ZARP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZARP Stablecoin (ZARP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZARP Stablecoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ZARP Stablecoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZARP लोकल करेंसी में

ZARP Stablecoin (ZARP) टोकन का अर्थशास्त्र

ZARP Stablecoin (ZARP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZARP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ZARP Stablecoin (ZARP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ZARP Stablecoin (ZARP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZARP प्राइस 0.056512 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZARP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZARP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.056512 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ZARP Stablecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZARP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZARP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZARP की मार्केट में उपलब्ध राशि 63.85M USD है.
ZARP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZARP ने 0.058997 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZARP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZARP ने 0.04593778 USD की ATL प्राइस देखी.
ZARP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZARP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZARP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZARP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZARP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:30:55 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.