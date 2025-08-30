ZARA की अधिक जानकारी

ZARA AI लोगो

ZARA AI मूल्य (ZARA)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZARA से USD लाइव प्राइस:

$0.0007206
$0.0007206$0.0007206
-6.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
ZARA AI (ZARA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:35:54 (UTC+8)

ZARA AI (ZARA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02553514
$ 0.02553514$ 0.02553514

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-6.26%

-12.82%

-12.82%

ZARA AI (ZARA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZARA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZARA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02553514 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZARA में -0.37%, 24 घंटों में -6.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ZARA AI (ZARA) मार्केट की जानकारी

$ 450.68K
$ 450.68K$ 450.68K

--
----

$ 466.44K
$ 466.44K$ 466.44K

625.42M
625.42M 625.42M

647,290,677.512071
647,290,677.512071 647,290,677.512071

ZARA AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 450.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 625.42M है, कुल आपूर्ति 647290677.512071 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 466.44K है.

ZARA AI (ZARA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ZARA AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZARA AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ZARA AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ZARA AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.26%
30 दिन$ 0+26.66%
60 दिन$ 0+65.60%
90 दिन$ 0--

ZARA AI (ZARA) क्या है

Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

ZARA AI (ZARA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ZARA AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZARA AI (ZARA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZARA AI (ZARA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZARA AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ZARA AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZARA लोकल करेंसी में

ZARA AI (ZARA) टोकन का अर्थशास्त्र

ZARA AI (ZARA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZARA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ZARA AI (ZARA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ZARA AI (ZARA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZARA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZARA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZARA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ZARA AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZARA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 450.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZARA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 625.42M USD है.
ZARA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZARA ने 0.02553514 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZARA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZARA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ZARA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZARA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZARA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZARA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZARA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:35:54 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं.