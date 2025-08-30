ZAPO AI मूल्य (ZAPO)
ZAPO AI (ZAPO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZAPO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZAPO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00339018 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZAPO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -20.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ZAPO AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 204.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZAPO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 204.13K है.
आज के दिन के दौरान, ZAPO AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZAPO AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ZAPO AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ZAPO AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-11.33%
|60 दिन
|$ 0
|+13.66%
|90 दिन
|$ 0
|--
The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem!
