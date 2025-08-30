Zapicorn मूल्य (ZAPI)
Zapicorn (ZAPI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZAPI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZAPI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00498822 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZAPI में --, 24 घंटों में -0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Zapicorn का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 276.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZAPI की मार्केट में उपलब्ध राशि 927.96M है, कुल आपूर्ति 927957895.4998631 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 276.10K है.
आज के दिन के दौरान, Zapicorn का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Zapicorn का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Zapicorn का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Zapicorn का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.22%
|30 दिन
|$ 0
|+7.57%
|60 दिन
|$ 0
|+51.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖
