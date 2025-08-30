ZAPCAT मूल्य (ZAPCAT)
ZAPCAT (ZAPCAT) रियल-टाइम प्राइस $0.00017409 है. पिछले 24 घंटों में, ZAPCAT ने $ 0.00017385 के कम और $ 0.00018402 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZAPCAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00098096 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00009944 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZAPCAT में -0.37%, 24 घंटों में -3.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -29.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ZAPCAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 173.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZAPCAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999997977.6556526 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 173.85K है.
आज के दिन के दौरान, ZAPCAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ZAPCAT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000601431 था.
पिछले 60 दिनों में, ZAPCAT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000972254 था.
पिछले 90 दिनों में, ZAPCAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.58%
|30 दिन
|$ -0.0000601431
|-34.54%
|60 दिन
|$ +0.0000972254
|+55.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZAPCAT (ZAPCAT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZAPCAT (ZAPCAT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZAPCAT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब ZAPCAT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
ZAPCAT (ZAPCAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZAPCAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
