Zap (ZAP) क्या है

Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: 1. Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. 2. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. 3. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.

Zap प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zap (ZAP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zap (ZAP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zap के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

ZAP लोकल करेंसी में

Zap (ZAP) टोकन का अर्थशास्त्र

Zap (ZAP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZAP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Zap (ZAP) के बारे में अन्य प्रश्न आज Zap (ZAP) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ZAP प्राइस 0.00192574 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ZAP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00192574 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ZAP से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Zap का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ZAP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 889.02K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ZAP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ZAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 460.00M USD है. ZAP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ZAP ने 1.16 USD की ATH प्राइस हासिल की. ZAP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ZAP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. ZAP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ZAP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या ZAP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZAP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZAP का प्राइस का अनुमान देखें.

