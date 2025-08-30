YUPFUN की अधिक जानकारी

YUPFUN Token मूल्य (YUPFUN)

1 YUPFUN से USD लाइव प्राइस:

$0.00016212
$0.00016212$0.00016212
-2.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
YUPFUN Token (YUPFUN) मूल्य का लाइव चार्ट
YUPFUN Token (YUPFUN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-2.88%

-15.42%

-15.42%

YUPFUN Token (YUPFUN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YUPFUN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YUPFUN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YUPFUN में +0.05%, 24 घंटों में -2.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

YUPFUN Token (YUPFUN) मार्केट की जानकारी

$ 162.07K
$ 162.07K$ 162.07K

--
----

$ 162.07K
$ 162.07K$ 162.07K

999.68M
999.68M 999.68M

999,681,211.912447
999,681,211.912447 999,681,211.912447

YUPFUN Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 162.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUPFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.68M है, कुल आपूर्ति 999681211.912447 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 162.07K है.

YUPFUN Token (YUPFUN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, YUPFUN Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, YUPFUN Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, YUPFUN Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, YUPFUN Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.88%
30 दिन$ 0-40.33%
60 दिन$ 0-21.00%
90 दिन$ 0--

YUPFUN Token (YUPFUN) क्या है

YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.

YUPFUN Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में YUPFUN Token (YUPFUN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके YUPFUN Token (YUPFUN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? YUPFUN Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब YUPFUN Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YUPFUN लोकल करेंसी में

YUPFUN Token (YUPFUN) टोकन का अर्थशास्त्र

YUPFUN Token (YUPFUN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YUPFUN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: YUPFUN Token (YUPFUN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज YUPFUN Token (YUPFUN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YUPFUN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YUPFUN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YUPFUN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
YUPFUN Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YUPFUN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 162.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YUPFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YUPFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.68M USD है.
YUPFUN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YUPFUN ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YUPFUN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YUPFUN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
YUPFUN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YUPFUN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YUPFUN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YUPFUN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YUPFUN का प्राइस का अनुमान देखें.
