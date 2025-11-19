एक्सचेंजDEX+
Yunai by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0.0026497 USD है.YUNAI का मार्केट कैप 2,651,666 USD है. भारत में YUNAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

YUNAI की अधिक जानकारी

YUNAI प्राइस की जानकारी

YUNAI क्या है

YUNAI आधिकारिक वेबसाइट

YUNAI टोकन का अर्थशास्त्र

YUNAI प्राइस का पूर्वानुमान

Yunai by Virtuals लोगो

Yunai by Virtuals मूल्य (YUNAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 YUNAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00264582
$0.00264582$0.00264582
+2.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Yunai by Virtuals (YUNAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:58:48 (UTC+8)

Yunai by Virtuals का आज का मूल्य

आज Yunai by Virtuals (YUNAI) का लाइव मूल्य $ 0.0026497 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.99% का बदलाव आया है. मौजूदा YUNAI से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0026497 प्रति YUNAI है.

$ 2,651,666 के मार्केट कैप के अनुसार Yunai by Virtuals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B YUNAI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, YUNAI की ट्रेडिंग $ 0.00254692 (निम्न) और $ 0.00276875 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00559535 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00164325 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में YUNAI में पिछले एक घंटे में +0.10% और पिछले 7 दिनों में -5.38% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Yunai by Virtuals (YUNAI) मार्केट की जानकारी

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

--
----

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Yunai by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.65M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUNAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.65M है.

Yunai by Virtuals की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00254692
$ 0.00254692$ 0.00254692
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00276875
$ 0.00276875$ 0.00276875
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00254692
$ 0.00254692$ 0.00254692

$ 0.00276875
$ 0.00276875$ 0.00276875

$ 0.00559535
$ 0.00559535$ 0.00559535

$ 0.00164325
$ 0.00164325$ 0.00164325

+0.10%

+2.99%

-5.38%

-5.38%

Yunai by Virtuals (YUNAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Yunai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yunai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001182595 था.
पिछले 60 दिनों में, Yunai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003080178 था.
पिछले 90 दिनों में, Yunai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.99%
30 दिन$ +0.0001182595+4.46%
60 दिन$ -0.0003080178-11.62%
90 दिन$ 0--

Yunai by Virtuals के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में YUNAI का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Yunai by Virtuals (YUNAI) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Yunai by Virtuals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Yunai by Virtuals की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए YUNAI के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Yunai by Virtualsप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Yunai by Virtuals (YUNAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Yunai by Virtuals

2030 में 1 Yunai by Virtuals का मूल्य कितना होगा?
अगर Yunai by Virtuals 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Yunai by Virtuals के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:58:48 (UTC+8)

Yunai by Virtuals (YUNAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

Yunai by Virtuals के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.