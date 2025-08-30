Yuna Bite मूल्य (YUNA)
-0.07%
-0.31%
+2.87%
+2.87%
Yuna Bite (YUNA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YUNA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YUNA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YUNA में -0.07%, 24 घंटों में -0.31%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yuna Bite का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.48M है, कुल आपूर्ति 999476892.32842 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.17K है.
आज के दिन के दौरान, Yuna Bite का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yuna Bite का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Yuna Bite का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Yuna Bite का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.31%
|30 दिन
|$ 0
|-35.99%
|60 दिन
|$ 0
|-93.89%
|90 दिन
|$ 0
|--
YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.
