Yuna AI मूल्य (YUNA)

1 YUNA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-1.60%1D
Yuna AI (YUNA) मूल्य का लाइव चार्ट
Yuna AI (YUNA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136538
$ 0.00136538$ 0.00136538

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.66%

+4.66%

+4.66%

Yuna AI (YUNA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YUNA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YUNA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00136538 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YUNA में --, 24 घंटों में -1.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Yuna AI (YUNA) मार्केट की जानकारी

$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K

--
----

$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,430.364488
999,637,430.364488 999,637,430.364488

Yuna AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.64M है, कुल आपूर्ति 999637430.364488 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.04K है.

Yuna AI (YUNA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Yuna AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yuna AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Yuna AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Yuna AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.66%
30 दिन$ 0+12.43%
60 दिन$ 0+38.77%
90 दिन$ 0--

Yuna AI (YUNA) क्या है

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

Yuna AI (YUNA) संसाधन

Yuna AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yuna AI (YUNA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yuna AI (YUNA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Yuna AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Yuna AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YUNA लोकल करेंसी में

Yuna AI (YUNA) टोकन का अर्थशास्त्र

Yuna AI (YUNA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YUNA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Yuna AI (YUNA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Yuna AI (YUNA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YUNA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YUNA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YUNA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Yuna AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YUNA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.04K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YUNA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YUNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.64M USD है.
YUNA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YUNA ने 0.00136538 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YUNA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YUNA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
YUNA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YUNA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YUNA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YUNA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YUNA का प्राइस का अनुमान देखें.
