Yuna AI (YUNA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YUNA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YUNA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00136538 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YUNA में --, 24 घंटों में -1.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yuna AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.64M है, कुल आपूर्ति 999637430.364488 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.04K है.
आज के दिन के दौरान, Yuna AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yuna AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Yuna AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Yuna AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.66%
|30 दिन
|$ 0
|+12.43%
|60 दिन
|$ 0
|+38.77%
|90 दिन
|$ 0
|--
Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.
Yuna AI (YUNA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YUNA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
