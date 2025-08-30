Yumiko AI मूल्य (ALIVE)
Yumiko AI (ALIVE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ALIVE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALIVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALIVE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +8.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yumiko AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALIVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.13M है, कुल आपूर्ति 998127893.521611 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.18K है.
आज के दिन के दौरान, Yumiko AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yumiko AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Yumiko AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Yumiko AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+17.27%
|60 दिन
|$ 0
|+30.33%
|90 दिन
|$ 0
|--
Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.
Yumiko AI (ALIVE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALIVE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
