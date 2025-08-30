$YUMI की अधिक जानकारी

Yumi लोगो

Yumi मूल्य ($YUMI)

गैर-सूचीबद्ध

1 $YUMI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-1.90%1D
USD
Yumi ($YUMI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:06:12 (UTC+8)

Yumi ($YUMI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00728927
$ 0.00728927$ 0.00728927

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.97%

+7.07%

+7.07%

Yumi ($YUMI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $YUMI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $YUMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00728927 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $YUMI में --, 24 घंटों में -1.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Yumi ($YUMI) मार्केट की जानकारी

$ 29.96K
$ 29.96K$ 29.96K

--
----

$ 29.96K
$ 29.96K$ 29.96K

833.56M
833.56M 833.56M

833,559,243.607285
833,559,243.607285 833,559,243.607285

Yumi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $YUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 833.56M है, कुल आपूर्ति 833559243.607285 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.96K है.

Yumi ($YUMI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Yumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Yumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Yumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.97%
30 दिन$ 0+11.60%
60 दिन$ 0+8.25%
90 दिन$ 0--

Yumi ($YUMI) क्या है

Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.

Yumi ($YUMI) संसाधन

Yumi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yumi ($YUMI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yumi ($YUMI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Yumi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

$YUMI लोकल करेंसी में

Yumi ($YUMI) टोकन का अर्थशास्त्र

Yumi ($YUMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $YUMI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Yumi ($YUMI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Yumi ($YUMI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $YUMI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$YUMI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$YUMI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Yumi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$YUMI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.96K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$YUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$YUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 833.56M USD है.
$YUMI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$YUMI ने 0.00728927 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$YUMI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$YUMI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$YUMI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$YUMI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $YUMI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $YUMI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $YUMI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:06:12 (UTC+8)

