Yuku AI लोगो

Yuku AI मूल्य (YUKU)

गैर-सूचीबद्ध

1 YUKU से USD लाइव प्राइस:

$0.0030351
$0.0030351$0.0030351
-5.20%1D
mexc
USD
Yuku AI (YUKU) मूल्य का लाइव चार्ट
Yuku AI (YUKU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00303261
$ 0.00303261$ 0.00303261
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0032024
$ 0.0032024$ 0.0032024
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00303261
$ 0.00303261$ 0.00303261

$ 0.0032024
$ 0.0032024$ 0.0032024

$ 0.008205
$ 0.008205$ 0.008205

$ 0.00303261
$ 0.00303261$ 0.00303261

-1.24%

-5.22%

-15.17%

-15.17%

Yuku AI (YUKU) रियल-टाइम प्राइस $0.0030351 है. पिछले 24 घंटों में, YUKU ने $ 0.00303261 के कम और $ 0.0032024 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YUKU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.008205 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00303261 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YUKU में -1.24%, 24 घंटों में -5.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Yuku AI (YUKU) मार्केट की जानकारी

$ 739.68K
$ 739.68K$ 739.68K

--
----

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

243.41M
243.41M 243.41M

989,411,927.6472014
989,411,927.6472014 989,411,927.6472014

Yuku AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 739.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUKU की मार्केट में उपलब्ध राशि 243.41M है, कुल आपूर्ति 989411927.6472014 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.01M है.

Yuku AI (YUKU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Yuku AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001673005769033 था.
पिछले 30 दिनों में, Yuku AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006659425 था.
पिछले 60 दिनों में, Yuku AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008983295 था.
पिछले 90 दिनों में, Yuku AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0021439273020928795 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001673005769033-5.22%
30 दिन$ -0.0006659425-21.94%
60 दिन$ -0.0008983295-29.59%
90 दिन$ -0.0021439273020928795-41.39%

Yuku AI (YUKU) क्या है

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

Yuku AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yuku AI (YUKU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yuku AI (YUKU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Yuku AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Yuku AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YUKU लोकल करेंसी में

Yuku AI (YUKU) टोकन का अर्थशास्त्र

Yuku AI (YUKU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YUKU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Yuku AI (YUKU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Yuku AI (YUKU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YUKU प्राइस 0.0030351 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YUKU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YUKU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0030351 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Yuku AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YUKU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 739.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YUKU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YUKU की मार्केट में उपलब्ध राशि 243.41M USD है.
YUKU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YUKU ने 0.008205 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YUKU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YUKU ने 0.00303261 USD की ATL प्राइस देखी.
YUKU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YUKU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YUKU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YUKU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YUKU का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.