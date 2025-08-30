Yuku AI मूल्य (YUKU)
Yuku AI (YUKU) रियल-टाइम प्राइस $0.0030351 है. पिछले 24 घंटों में, YUKU ने $ 0.00303261 के कम और $ 0.0032024 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YUKU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.008205 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00303261 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YUKU में -1.24%, 24 घंटों में -5.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yuku AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 739.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUKU की मार्केट में उपलब्ध राशि 243.41M है, कुल आपूर्ति 989411927.6472014 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.01M है.
आज के दिन के दौरान, Yuku AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001673005769033 था.
पिछले 30 दिनों में, Yuku AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006659425 था.
पिछले 60 दिनों में, Yuku AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008983295 था.
पिछले 90 दिनों में, Yuku AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0021439273020928795 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0001673005769033
|-5.22%
|30 दिन
|$ -0.0006659425
|-21.94%
|60 दिन
|$ -0.0008983295
|-29.59%
|90 दिन
|$ -0.0021439273020928795
|-41.39%
Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.
Yuku AI (YUKU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YUKU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
