Young Boys Fan Token लोगो

Young Boys Fan Token मूल्य (YBO)

गैर-सूचीबद्ध

1 YBO से USD लाइव प्राइस:

$0.055269
-4.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Young Boys Fan Token (YBO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:35:06 (UTC+8)

Young Boys Fan Token (YBO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.055253
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.058859
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.055253
$ 0.058859
$ 6.44
$ 0.055253
+0.01%

-4.16%

-12.94%

-12.94%

Young Boys Fan Token (YBO) रियल-टाइम प्राइस $0.055269 है. पिछले 24 घंटों में, YBO ने $ 0.055253 के कम और $ 0.058859 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YBO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.44 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.055253 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YBO में +0.01%, 24 घंटों में -4.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Young Boys Fan Token (YBO) मार्केट की जानकारी

$ 66.19K
--
$ 276.35K
1.20M
5,000,000.0
Young Boys Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 66.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YBO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.20M है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 276.35K है.

Young Boys Fan Token (YBO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Young Boys Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00240048324798113 था.
पिछले 30 दिनों में, Young Boys Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0113604821 था.
पिछले 60 दिनों में, Young Boys Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0266313731 था.
पिछले 90 दिनों में, Young Boys Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.07305141038992362 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00240048324798113-4.16%
30 दिन$ -0.0113604821-20.55%
60 दिन$ -0.0266313731-48.18%
90 दिन$ -0.07305141038992362-56.92%

Young Boys Fan Token (YBO) क्या है

Young Boys Fan Token (YBO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Young Boys Fan Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Young Boys Fan Token (YBO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Young Boys Fan Token (YBO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Young Boys Fan Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Young Boys Fan Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YBO लोकल करेंसी में

Young Boys Fan Token (YBO) टोकन का अर्थशास्त्र

Young Boys Fan Token (YBO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YBO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Young Boys Fan Token (YBO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Young Boys Fan Token (YBO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YBO प्राइस 0.055269 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YBO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YBO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.055269 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Young Boys Fan Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YBO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 66.19K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YBO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YBO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.20M USD है.
YBO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YBO ने 6.44 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YBO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YBO ने 0.055253 USD की ATL प्राइस देखी.
YBO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YBO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YBO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YBO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YBO का प्राइस का अनुमान देखें.
Young Boys Fan Token (YBO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

