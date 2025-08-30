You Looked मूल्य (CIRCLE)
You Looked (CIRCLE) रियल-टाइम प्राइस $0.00014592 है. पिछले 24 घंटों में, CIRCLE ने $ 0.00014571 के कम और $ 0.00015928 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIRCLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01905349 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007948 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIRCLE में -0.91%, 24 घंटों में -6.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
You Looked का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 145.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIRCLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.06M है, कुल आपूर्ति 997064545.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 145.49K है.
आज के दिन के दौरान, You Looked का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, You Looked का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000023021 था.
पिछले 60 दिनों में, You Looked का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000392099 था.
पिछले 90 दिनों में, You Looked का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00002438314903325349 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.03%
|30 दिन
|$ +0.0000023021
|+1.58%
|60 दिन
|$ -0.0000392099
|-26.87%
|90 दिन
|$ +0.00002438314903325349
|+20.06%
You look, you ape. Those are the rules. Yes that is meme token on Sol! Yes we didnt find nothing better then this idea! And yes if you look you ape! Simple !
You Looked (CIRCLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CIRCLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
