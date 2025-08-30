CIRCLE की अधिक जानकारी

You Looked मूल्य (CIRCLE)

1 CIRCLE से USD लाइव प्राइस:

$0.00014571
$0.00014571$0.00014571
-6.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
You Looked (CIRCLE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:34:59 (UTC+8)

You Looked (CIRCLE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00014571
$ 0.00014571$ 0.00014571
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00015928
$ 0.00015928$ 0.00015928
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00014571
$ 0.00014571$ 0.00014571

$ 0.00015928
$ 0.00015928$ 0.00015928

$ 0.01905349
$ 0.01905349$ 0.01905349

$ 0.00007948
$ 0.00007948$ 0.00007948

-0.91%

-6.03%

-6.30%

-6.30%

You Looked (CIRCLE) रियल-टाइम प्राइस $0.00014592 है. पिछले 24 घंटों में, CIRCLE ने $ 0.00014571 के कम और $ 0.00015928 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIRCLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01905349 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007948 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIRCLE में -0.91%, 24 घंटों में -6.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

You Looked (CIRCLE) मार्केट की जानकारी

$ 145.49K
$ 145.49K$ 145.49K

--
----

$ 145.49K
$ 145.49K$ 145.49K

997.06M
997.06M 997.06M

997,064,545.0
997,064,545.0 997,064,545.0

You Looked का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 145.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIRCLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.06M है, कुल आपूर्ति 997064545.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 145.49K है.

You Looked (CIRCLE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, You Looked का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, You Looked का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000023021 था.
पिछले 60 दिनों में, You Looked का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000392099 था.
पिछले 90 दिनों में, You Looked का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00002438314903325349 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.03%
30 दिन$ +0.0000023021+1.58%
60 दिन$ -0.0000392099-26.87%
90 दिन$ +0.00002438314903325349+20.06%

You Looked (CIRCLE) क्या है

You look, you ape. Those are the rules. Yes that is meme token on Sol! Yes we didnt find nothing better then this idea! And yes if you look you ape! Simple !

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

You Looked प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में You Looked (CIRCLE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके You Looked (CIRCLE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? You Looked के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब You Looked प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CIRCLE लोकल करेंसी में

You Looked (CIRCLE) टोकन का अर्थशास्त्र

You Looked (CIRCLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CIRCLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: You Looked (CIRCLE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज You Looked (CIRCLE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CIRCLE प्राइस 0.00014592 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CIRCLE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CIRCLE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00014592 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
You Looked का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CIRCLE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 145.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CIRCLE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CIRCLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.06M USD है.
CIRCLE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CIRCLE ने 0.01905349 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CIRCLE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CIRCLE ने 0.00007948 USD की ATL प्राइस देखी.
CIRCLE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CIRCLE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CIRCLE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CIRCLE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CIRCLE का प्राइस का अनुमान देखें.
You Looked (CIRCLE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

