You Held मूल्य (POV)
+0.01%
-10.72%
-9.04%
-9.04%
You Held (POV) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, POV ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00293683 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POV में +0.01%, 24 घंटों में -10.72%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
You Held का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 195.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POV की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.17M है, कुल आपूर्ति 999173754.366637 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 195.11K है.
आज के दिन के दौरान, You Held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, You Held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, You Held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, You Held का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.72%
|30 दिन
|$ 0
|-23.80%
|60 दिन
|$ 0
|-44.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards.
