You Dont Want This Life मूल्य (YDWTL)
You Dont Want This Life (YDWTL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YDWTL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YDWTL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00221643 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YDWTL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
You Dont Want This Life का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YDWTL की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.60M है, कुल आपूर्ति 997603926.000542 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.94K है.
आज के दिन के दौरान, You Dont Want This Life का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, You Dont Want This Life का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, You Dont Want This Life का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, You Dont Want This Life का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-11.11%
|60 दिन
|$ 0
|-94.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL
You Dont Want This Life (YDWTL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YDWTL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
