ynUSD Max लोगो

ynUSD Max मूल्य (YNUSDX)

गैर-सूचीबद्ध

1 YNUSDX से USD लाइव प्राइस:

$1.012
$1.012$1.012
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
ynUSD Max (YNUSDX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:49:17 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

--

-0.01%

-0.01%

ynUSD Max (YNUSDX) रियल-टाइम प्राइस $1.012 है. पिछले 24 घंटों में, YNUSDX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YNUSDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.013 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.997125 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YNUSDX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ynUSD Max (YNUSDX) मार्केट की जानकारी

$ 85.99K
$ 85.99K$ 85.99K

--
----

$ 85.99K
$ 85.99K$ 85.99K

84.96K
84.96K 84.96K

84,959.07050422794
84,959.07050422794 84,959.07050422794

ynUSD Max का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 85.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YNUSDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 84.96K है, कुल आपूर्ति 84959.07050422794 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 85.99K है.

ynUSD Max (YNUSDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ynUSD Max का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ynUSD Max का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0129702980 था.
पिछले 60 दिनों में, ynUSD Max का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0117793764 था.
पिछले 90 दिनों में, ynUSD Max का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0129702980+1.28%
60 दिन$ +0.0117793764+1.16%
90 दिन$ 0--

ynUSD Max (YNUSDX) क्या है

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

ynUSD Max प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ynUSD Max (YNUSDX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ynUSD Max (YNUSDX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ynUSD Max के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ynUSD Max प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YNUSDX लोकल करेंसी में

ynUSD Max (YNUSDX) टोकन का अर्थशास्त्र

ynUSD Max (YNUSDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YNUSDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ynUSD Max (YNUSDX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ynUSD Max (YNUSDX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YNUSDX प्राइस 1.012 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YNUSDX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YNUSDX से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.012 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ynUSD Max का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YNUSDX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 85.99K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YNUSDX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YNUSDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 84.96K USD है.
YNUSDX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YNUSDX ने 1.013 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YNUSDX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YNUSDX ने 0.997125 USD की ATL प्राइस देखी.
YNUSDX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YNUSDX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YNUSDX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YNUSDX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YNUSDX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:49:17 (UTC+8)

