ynETH MAX (YNETHX) टोकन का अर्थशास्त्र ynETH MAX (YNETHX) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

ynETH MAX (YNETHX) जानकारी ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s. आधिकारिक वेबसाइट: https://yieldnest.finance व्हाइटपेपर: https://docs.yieldnest.finance/ अभी YNETHX खरीदें!

ynETH MAX (YNETHX) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण ynETH MAX (YNETHX) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 41.20M $ 41.20M $ 41.20M कुल आपूर्ति: $ 8.83K $ 8.83K $ 8.83K मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 8.83K $ 8.83K $ 8.83K FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 41.20M $ 41.20M $ 41.20M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 5,182.23 $ 5,182.23 $ 5,182.23 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 1,444.64 $ 1,444.64 $ 1,444.64 मौजूदा प्राइस: $ 4,662.09 $ 4,662.09 $ 4,662.09 ynETH MAX (YNETHX) प्राइस के बारे में अधिक जानें

ynETH MAX (YNETHX) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले ynETH MAX (YNETHX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: YNETHX टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने YNETHX मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप YNETHX के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो YNETHX टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

