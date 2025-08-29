ynETH MAX मूल्य (YNETHX)
ynETH MAX (YNETHX) रियल-टाइम प्राइस $4,541.06 है. पिछले 24 घंटों में, YNETHX ने $ 4,488.89 के कम और $ 4,799.76 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YNETHX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,182.23 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,444.64 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YNETHX में +1.16%, 24 घंटों में -5.38%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ynETH MAX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YNETHX की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.83K है, कुल आपूर्ति 8825.07359829587 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 40.08M है.
आज के दिन के दौरान, ynETH MAX का USD में मूल्य बदलाव $ -258.699498211721 था.
पिछले 30 दिनों में, ynETH MAX का USD में मूल्य बदलाव $ +668.4558387560 था.
पिछले 60 दिनों में, ynETH MAX का USD में मूल्य बदलाव $ +3,438.3076272820 था.
पिछले 90 दिनों में, ynETH MAX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -258.699498211721
|-5.38%
|30 दिन
|$ +668.4558387560
|+14.72%
|60 दिन
|$ +3,438.3076272820
|+75.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.
