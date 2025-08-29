YNBNBX की अधिक जानकारी

ynBNB MAX मूल्य (YNBNBX)

1 YNBNBX से USD लाइव प्राइस:

0.00%1D
ynBNB MAX (YNBNBX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:15:24 (UTC+8)

ynBNB MAX (YNBNBX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

--

-0.06%

+0.05%

+0.05%

ynBNB MAX (YNBNBX) रियल-टाइम प्राइस $903.14 है. पिछले 24 घंटों में, YNBNBX ने $ 894.97 के कम और $ 908.19 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YNBNBX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 929.88 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 509.98 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YNBNBX में --, 24 घंटों में -0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ynBNB MAX (YNBNBX) मार्केट की जानकारी

ynBNB MAX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YNBNBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.46K है, कुल आपूर्ति 30459.57126132146 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.51M है.

ynBNB MAX (YNBNBX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ynBNB MAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.6215105679673 था.
पिछले 30 दिनों में, ynBNB MAX का USD में मूल्य बदलाव $ +104.6109771420 था.
पिछले 60 दिनों में, ynBNB MAX का USD में मूल्य बदलाव $ +309.7604925380 था.
पिछले 90 दिनों में, ynBNB MAX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.6215105679673-0.06%
30 दिन$ +104.6109771420+11.58%
60 दिन$ +309.7604925380+34.30%
90 दिन$ 0--

ynBNB MAX (YNBNBX) क्या है

ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.

ynBNB MAX (YNBNBX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ynBNB MAX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ynBNB MAX (YNBNBX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ynBNB MAX (YNBNBX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ynBNB MAX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ynBNB MAX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YNBNBX लोकल करेंसी में

ynBNB MAX (YNBNBX) टोकन का अर्थशास्त्र

ynBNB MAX (YNBNBX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YNBNBX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ynBNB MAX (YNBNBX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ynBNB MAX (YNBNBX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YNBNBX प्राइस 903.14 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YNBNBX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YNBNBX से USD की मौजूदा प्राइस $ 903.14 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ynBNB MAX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YNBNBX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.51M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YNBNBX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YNBNBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.46K USD है.
YNBNBX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YNBNBX ने 929.88 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YNBNBX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YNBNBX ने 509.98 USD की ATL प्राइस देखी.
YNBNBX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YNBNBX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YNBNBX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YNBNBX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YNBNBX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:15:24 (UTC+8)

