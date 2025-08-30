YieldMachine by Virtuals मूल्य (YMACH)
YieldMachine by Virtuals (YMACH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YMACH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YMACH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00681425 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YMACH में +0.11%, 24 घंटों में -8.33%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
YieldMachine by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YMACH की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.69K है.
आज के दिन के दौरान, YieldMachine by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, YieldMachine by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, YieldMachine by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, YieldMachine by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.33%
|30 दिन
|$ 0
|+10.52%
|60 दिन
|$ 0
|-11.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
At YieldMachine, we believe crypto trading should be as intuitive as having a conversation. By integrating a powerful AI-driven advisory and execution platform, we’re building the future of wealth management where your wallet works for you. Imagine a Bloomberg terminal for crypto that caters to everyone—from the curious newcomer to the seasoned trader. With YieldMachine, you simply type and chat with your AI crypto advisor about your goals. Whether you want steady yield, portfolio diversification, or speculative growth, our platform executes it autonomously, securely, and seamlessly.
YieldMachine by Virtuals (YMACH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YMACH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
