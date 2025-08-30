Yield TRYB मूल्य (YTRYB)
Yield TRYB (YTRYB) रियल-टाइम प्राइस $0.03433924 है. पिछले 24 घंटों में, YTRYB ने $ 0.03429444 के कम और $ 0.03445313 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YTRYB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04239704 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03222513 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YTRYB में -0.00%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yield TRYB का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 123.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YTRYB की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.60M है, कुल आपूर्ति 3602900.36171894 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 123.72K है.
आज के दिन के दौरान, Yield TRYB का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yield TRYB का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007158048 था.
पिछले 60 दिनों में, Yield TRYB का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013017250 था.
पिछले 90 दिनों में, Yield TRYB का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00187660264789158 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ +0.0007158048
|+2.08%
|60 दिन
|$ +0.0013017250
|+3.79%
|90 दिन
|$ +0.00187660264789158
|+5.78%
Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/
