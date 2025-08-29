YETI मूल्य (YETI)
YETI (YETI) रियल-टाइम प्राइस $0.01280887 है. पिछले 24 घंटों में, YETI ने $ 0.01268368 के कम और $ 0.01387995 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YETI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02256791 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00505683 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YETI में -0.21%, 24 घंटों में -3.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
YETI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YETI की मार्केट में उपलब्ध राशि 800.00M है, कुल आपूर्ति 799999949.39 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.21M है.
आज के दिन के दौरान, YETI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004325429017007 था.
पिछले 30 दिनों में, YETI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029230033 था.
पिछले 60 दिनों में, YETI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0046411954 था.
पिछले 90 दिनों में, YETI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0004325429017007
|-3.26%
|30 दिन
|$ +0.0029230033
|+22.82%
|60 दिन
|$ -0.0046411954
|-36.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.
YETI (YETI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YETI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
